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Социум

Алматинские хирурги провели обряд «тұсау кесу» бывшему пациенту

Ежегодно врачи проводят 5-6 таких обрядов. Ерсайын попал в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы на второй день жизни. Он родился с пороком развития желудочно-кишечного тракта, атрезией пищевода с трахеопищеводным свищем. С такой патологией малыш не смог бы кушать, а его организм не способен был полноценно переваривать пищу. - В тот же день ребёнок был прооперирован, а после 10 дней лечился у нас в стационаре. До одного года он наблюдался в нашей клинике, а сейчас ему год и два месяца. Накануне бабушка, дедушка и родители малыша доверили нам национальный обряд - тұсау кесу. Хотят,
Дана Рахметова
Алматинские хирурги провели обряд «тұсау кесу» бывшему пациенту
Ежегодно врачи проводят 5-6 таких обрядов.
Алматинские хирурги провели обряд «тұсау кесу» бывшему пациенту
Алматинские хирурги провели обряд «тұсау кесу» бывшему пациенту
Ерсайын попал в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы на второй день жизни. Он родился с пороком развития желудочно-кишечного тракта, атрезией пищевода с трахеопищеводным свищем. С такой патологией малыш не смог бы кушать, а его организм не способен был полноценно переваривать пищу.
- В тот же день ребёнок был прооперирован, а после 10 дней лечился у нас в стационаре. До одного года он наблюдался в нашей клинике, а сейчас ему год и два месяца. Накануне  бабушка, дедушка и родители малыша доверили нам национальный обряд - тұсау кесу. Хотят, чтобы в будущем их ребёнок стал врачом и тоже спасал жизни, - рассказывает детский хирург, заведующий приёмным отделением Мейржан Курманалиев.
Врач рассказал, что ежегодно они удостаиваются чести проводить обряд шести - семи малышам.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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