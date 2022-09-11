Алматинские хирурги провели обряд «тұсау кесу» бывшему пациенту

Ежегодно врачи проводят 5-6 таких обрядов. Ерсайын попал в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы на второй день жизни. Он родился с пороком развития желудочно-кишечного тракта, атрезией пищевода с трахеопищеводным свищем. С такой патологией малыш не смог бы кушать, а его организм не способен был полноценно переваривать пищу. - В тот же день ребёнок был прооперирован, а после 10 дней лечился у нас в стационаре. До одного года он наблюдался в нашей клинике, а сейчас ему год и два месяца. Накануне бабушка, дедушка и родители малыша доверили нам национальный обряд - тұсау кесу. Хотят,