- Тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток. В первую очередь к отоплению будут подключены здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты. Далее тепло поступит в многоквартирные жилые дома, - напомнили в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, к отопительному сезону подготовили 413 объектов образования, 129 объектов здравоохранения и 8 476 объектов жилого фонда. Запасы угля и мазута на котельных ТОО «АлматыТеплоКоммунЭнерго» составляет 100%, на энергоисточниках АО «АлЭС» (ТЭЦ-1,2, ЗТК) запас угля составляет 118% и мазута 118%.Стоит отметить, отопительный сезон начинается по распоряжению акимата. Обычно он стартовал 15 октября. В прошлые годы власти старались дать его раньше с учётом пандемии. В этот раз же, скорее всего, позже 15 октября. При этом жители уже сетуют, что мёрзнут в квартирах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.