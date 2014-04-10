Алматыда қазақ әншілері қолдарына күрек алып, жер қазды
Иллюстративное фото с сайта mydiz.ru Алматы саябағында қазақ эстрадасының әншілерінің "Жұлдыздар аллеясы" пайда болды. Акция қалалық Жастар саясаты басқармасының "Сүйікті қала" шарасы шеңберінде өтті. Бүгін Алматыдағы Президент саябағында Қазақстан эстрадасы әншілері Бүркіт, Иван Бреусов, Парвиз Назаров, "Дауыс Интернешнл", "All давай" топтарының әншілері жер қазып, көшет отырғызды. Алматының көркеюіне бейжай қарамайтын олар өздері отырғызған ағашты күтіп-баптап, бағуға уәде етті. Ал Бүркіт болса, Алматының символы - алма бағын сағынып жүргенін айтты. "Біздің бала кезімізде Алматының алма бағы