Руководитель альянса Галым Байтук. Фото Турар Казангапов© Казахстанский альянс блогеров посчитал целесообразным внести предложение: отказаться от выборов и провести референдум о продлении полномочий президента до 2022 года. "Референдум о внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан о продлении сроков полномочий действующего президента Казахстана до 2022 года", - уточнил в комментариях корреспонденту Tengrinews.kz руководитель альянса Галым Байтук. "Это позволит сэкономить деньги, столь важные сейчас для нашей экономики, и поможет избежать серьезных репутационных рисков. Нурсултан Назарбаев является гарантом суверенитета и будущего Казахстана, и будет глубоко символично в год 550-летия основания первого казахского государства провести всенародный референдум - курултай народа Казахстана о мандате доверия Лидеру Нации до 2022 года", - полагают в альянсе. В организации отметили, что объявленное предложение о досрочных выборах, несмотря на кажущуюся его целесообразность, начинает негативно влиять на имидж Казахстана и его президента. "Отсутствие реальных персон, способных составить конкуренцию существующему главе государства, и неизбежность следующих из этого итогов самих выборов находят в обществе весьма двусмысленные отклики. Прошло всего несколько дней с момента инициативы АНК, а социальные сети уже полны сарказма, высмеивающего предполагаемых кандидатов-оппонентов и саму сложившуюся ситуацию. Отдавая себе отчет в необходимости проведения самой процедуры выборов, все понимают, что выборы эти будут прекрасно сыгранным и весьма затратным спектаклем", - говорится в сообщении организации. В альянсе также подчеркнули, что политика Нурсултана Назарбаева всегда была направлена на конкретное улучшение качества жизни каждого гражданина, создание комфортной и безопасной среды для процветания будущих поколений граждан РК. "Учитывая крайне непростую внешнеполитическую обстановку, нашему президенту требуется поистине всенародная поддержка. Он должен знать и видеть, на кого он опирается в этот момент, чьи мнения и чаяния он выражает на мировой арене. Он ждет от нас крепкой дружбы, монолитного сплочения - единого и нерушимого народа Казахстана. Результаты выборов не просто предсказуемы, они понятны всем и каждому. Нелегко в это время быть президентом большой страны и обеспечивать в ней мир и покой. Мы знаем, что на сегодняшний день нет альтернативы существующему главе государства. Благоразумно ли будет тратить силы и колоссальные средства, чтобы доказать это? Зачем превращать благое дело в фарс и становиться причиной насмешек в мировом сообществе? Мы считаем, что контент, сформированный на этом фарсе, является прямой угрозой информационной безопасности страны и нанесет урон ее имиджу", - резюмировали в организации. Напомним, 14 февраля на заседании члены Совета Ассамблеи народа Казахстана выразили единогласную поддержку многочисленным обращениям граждан с инициативой провести внеочередные выборы президента Казахстана, которые поступают в адрес АНК. По мнению членов Совета Ассамблеи, в условиях нарастающего мирового экономического кризиса проведение внеочередных президентских выборов позволит республике эффективно осуществить программу "Нұрлы жол" и продолжить реализацию долгосрочных приоритетов развития страны.