Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды

Анель Сытдыкова - первая «Железная леди Казахстана» по триатлону, первая Айронмен (Ironman) и первая Ультрамен (Ultraman) среди женщин Казахстана. Первая и единственная женщина в Казаxстане, которая в 2019 году переплыла Ла-Манш от Англии до Франции, расстояние 38 км за 15 часов 15 минут (без остановки и без гидрокостюма).

А в 2022 году Анель проплыла 48 км через 20 мостов вокруг Манхеттена и в том же году совершила заплыв в Лос-Анджелесе от островов Санта-Каталина до материка, проплыв пролив Каталина 34 км за 18 часов 19 минут на одной из самых престижных марафонских дистанций в мире.

Заплыв через пролив Каталина является одним из самых престижных среди марафонских заплывов и входит в тройку заплывов Тройной Короны, вместе с проливом Ла-Манш и 20 мостов вокруг Манхеттена. Преодолев Каталину, Анель вошла в клуб Triple Crown of Open Water. В СНГ еще никто не достигал такого успеха.

- Мы прибыли в Антарктиду 10 ноября после двух дней плавания через пролив Дрейка. Наша группа, возглавляемая организатором и основателем IISA (International Ice Swimming Association) Рамом Баркай, состояла из 13 пловцов из ЮАР, США, Франции, Великобритании, Венгрии, Малайзии, Австралии и Казахстана и одного доктора. Среди нас были такие именитые и сильные пловцы, как Kate Steels, которая является одной из трех человек в мире, обладающих титулом Ice Seven, и Lynton Mortensen, обладатель титула Oceans Seven, - рассказала Анель Сытдыкова.

По ее словам, в течение 10-дневного пребывания на Антарктиде плавать удавалось не каждый день. На это влияли и погодные условия, и режим корабля и других 150 пассажиров на борту судна. Тем не менее им это удалось.