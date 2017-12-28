Фото с сайта Kursiv.kz - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций", - говорится в сообщении. Напомним, владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации. Об этом свидетельствует дополнение статьи 36 закона об информатизации пунктом 5-1 следующего содержания: - Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения. Предполагается, что размещение информации пользователем при это будет осуществляться под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением. Собственник или владелец электронного информационного ресурса будет обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.