АНПЗ: товарная сера не является отходами производственной деятельности

ТОО «АНПЗ» производит гранулированную серу на установке, которая включает блок для кристаллизации, а также на комбинированной установке для производства серы.Согласно пункту 1 статьи 317 Экологического кодекса Казахстана, отходы - это вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в ходе производства, выполнения работ, оказания услуг или потребления (включая утраченные свои потребительские свойства товары), которые признаются отходами владельцем либо подлежат утилизации или переработке по закону. Владелец может также направить их на удаление или восстановление.Соответственно, товарная гранул

ТОО «АНПЗ» производит гранулированную серу на установке, которая включает блок для кристаллизации, а также на комбинированной установке для производства серы.

Согласно пункту 1 статьи 317 Экологического кодекса Казахстана, отходы - это вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в ходе производства, выполнения работ, оказания услуг или потребления (включая утраченные свои потребительские свойства товары), которые признаются отходами владельцем либо подлежат утилизации или переработке по закону. Владелец может также направить их на удаление или восстановление.

Соответственно, товарная гранулированная сера, производимая ТОО «АНПЗ», не является отходом производственной деятельности.

На АНПЗ гранулированная сера упаковывается в специальные герметичные мешки (биг-бэги) из прочного полипропилена, устойчивого к механическим, температурным и химическим воздействиям. Это предотвращает распространение продукта в окружающую среду.

Затем поставщики нефти, передавшие ее на завод для переработки, продают упакованную серу покупателю — ТОО Trade Oil Resource. Покупатель, в свою очередь, забирает товар с территории завода, размещает на арендованной у ТОО «АНПЗ» базе и далее самостоятельно занимается его хранением и вывозом.