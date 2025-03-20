Антикор завершил расследование в отношении сотрудников АО «Казахтелеком»

Они причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге.

Как сообщает пресс-служба Антикора, во исполнение поручения главы государства Агентством по противодействию коррупции на постоянной основе проводится работа по возврату незаконно приобретенных активов.

Так, Антикоррупционной службой по Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики – филиала АО "Казахтелеком", являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании.

Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что, вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание акционерного общества в Таразе по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге. Принятыми мерами объект недвижимости передан в государственную собственность.

Ранее выяснилось, что алкоголь дорожает в ЗКО.



