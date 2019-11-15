Антикоррупционная служба Атырауской области подозревает чиновника в покровительстве бизнеса супруги

Исполняющий обязанности руководителя Межрегиональной инспекции связи МЦРИиАП РК подозревается в коррупционном преступлении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Досудебное расследование Антикоррупционная служба начала в отношении и.о. руководителя Межрегиональной инспекции связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областям. Чиновника подозревают в «незаконном участии в предпринимательской деятельности». - Он, являясь лиц