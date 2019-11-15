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Социум

Антикоррупционная служба Атырауской области подозревает чиновника в покровительстве бизнеса супруги

Исполняющий обязанности руководителя Межрегиональной инспекции связи МЦРИиАП РК подозревается в коррупционном преступлении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Досудебное расследование Антикоррупционная служба начала в отношении и.о. руководителя Межрегиональной инспекции связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областям. Чиновника подозревают в «незаконном участии в предпринимательской деятельности». - Он, являясь лиц
Дана Рахметова
Антикоррупционная служба Атырауской области подозревает чиновника в покровительстве бизнеса супруги
Исполняющий обязанности руководителя Межрегиональной инспекции связи МЦРИиАП РК подозревается в коррупционном преступлении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Досудебное расследование Антикоррупционная служба начала в отношении и.о. руководителя Межрегиональной инспекции связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областям. Чиновника подозревают в «незаконном участии в предпринимательской деятельности». - Он, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вопреки установленному запрету, лично участвовал в управлении ТОО «Ғасыр Казсвязь» (зарегистрировано на его супругу), осуществляющее предпринимательскую деятельность в области связи, с предоставлением данному ТОО преимуществ и покровительства, - говорится в сообщении ведомства. Чиновник свою вину признал, в связи с чем аресту он не подвергся. Решение о наказании теперь вынесет суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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