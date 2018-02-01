Антикоррупционная служба расследует дело о пытках подростка, оправданного судом ЗКО

Об этом рассказал заместитель руководителя ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам Берика АЙМУРЗИНА, в СМИ прозвучала информация о пытках подозреваемого в убийстве торговца арбузами. - По данному факту дело расследует агентство по борьбе с коррупцией, - пояснил Берик АЙМУРЗИН. - По данному делу выделено производство в отношении второго лица, ведутся определённые оперативные следственные мероприятия. Кроме того, оправдательный приговор в отношении подростка не вступил в законную силу, так как прокуратурой был внесён протест. Напомним, 14 июля в районе перво