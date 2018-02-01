Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Антикоррупционная служба расследует дело о пытках подростка, оправданного судом ЗКО

Об этом рассказал заместитель руководителя ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам Берика АЙМУРЗИНА, в СМИ прозвучала информация о пытках подозреваемого в убийстве торговца арбузами. - По данному факту дело расследует агентство по борьбе с коррупцией, - пояснил Берик АЙМУРЗИН. - По данному делу выделено производство в отношении второго лица, ведутся определённые оперативные следственные мероприятия. Кроме того, оправдательный приговор в отношении подростка не вступил в законную силу, так как прокуратурой был внесён протест. Напомним, 14 июля в районе перво
Кристина Кобина
Антикоррупционная служба расследует дело о пытках подростка, оправданного судом ЗКО
Об этом рассказал заместитель руководителя ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По словам Берика АЙМУРЗИНА, в СМИ прозвучала информация о пытках подозреваемого в убийстве торговца арбузами. - По данному факту дело расследует агентство по борьбе с коррупцией, - пояснил Берик АЙМУРЗИН. - По данному делу выделено производство в отношении второго лица, ведутся определённые оперативные следственные мероприятия. Кроме того, оправдательный приговор в отношении подростка не вступил в законную силу, так как прокуратурой был внесён протест. Напомним, 14 июля в районе первого дачного поселка был убит торговец арбузами. после убийства силовики оцепили дачный поселок. Они проверяли улицы, дома, а также проезжающий там транспорт. Жители поселка также рассказывали, что проверка идет и во втором дачном поселке. Обвиняемый в убийстве Даниил РОМАНОВ был оправдан и отпущен из зала суда.  
суд убийство пытки

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article