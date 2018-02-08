Антимонопольный департамент ЗКО выявил нарушения в договорах «Батысэнергоресурсы»

Департамент по регулированию естественных монополий выявил, что ТОО "Батысэнергоресурсы" уведомляло потребителей об отключении от электроснабжения на за 30 дней, как указано в приказе министра энергетики РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий, "Батысэнергоресурсы" должны за месяц предупреждать потребителя о том, что ему за долги отключат электричество. - Мы выявили, что в договорах монополист указывал, что "Батысэнергоресурсы" предупреждает потребителей, имеющих задолженность, об отк