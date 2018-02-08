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Социум

Антимонопольный департамент ЗКО выявил нарушения в договорах «Батысэнергоресурсы»

Департамент по регулированию естественных монополий выявил, что ТОО "Батысэнергоресурсы" уведомляло потребителей об отключении от электроснабжения на за 30 дней, как указано в приказе министра энергетики РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий, "Батысэнергоресурсы" должны за месяц предупреждать потребителя о том, что ему за долги отключат электричество. - Мы выявили, что в договорах монополист указывал, что "Батысэнергоресурсы" предупреждает потребителей, имеющих задолженность, об отк
gorod
Антимонопольный департамент ЗКО выявил нарушения в договорах «Батысэнергоресурсы»
Департамент по регулированию естественных монополий выявил, что ТОО "Батысэнергоресурсы" уведомляло потребителей об отключении от электроснабжения на за 30 дней, как указано в приказе министра энергетики РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий, "Батысэнергоресурсы" должны за месяц предупреждать потребителя о том, что ему за долги отключат электричество. - Мы выявили, что в договорах монополист указывал, что "Батысэнергоресурсы" предупреждает потребителей, имеющих задолженность, об отключении электричества всего за три дня, гда как согласно приказу министра энергетики Казахстана этот срок составляет 30 календарных дней. При этом монополист должен доказать то, что он предупредил абонента, - рассказали в департаменте. В связи с этим департаментом по регулированию естественных монополий было направлено уведомление в ТОО "Батысэнергоресурсы" об устранении нарушений.  
нарушения электроэнергия

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