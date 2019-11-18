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Социум

Антитеррористические учения пройдут в Уральске

Учения пройдут 19 ноября с 9.00 до 15.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в связи с проведением учений будет введено временное ограничение на передвижение транспорта и населения. - Учения будут проводиться в районе СпецавтоЦОНа по ул. Жангир хана, ТОО "Жайык Мунай" по ул. Карева, в районе теннисного центра по ул. Московской, а также на площади имени Первого Президента, - сообщили в пресс-службе полиции. - Просим сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка. Мы
Дана Рахметова
Антитеррористические учения пройдут в Уральске
Учения пройдут 19 ноября с 9.00 до 15.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в связи с проведением учений будет введено временное ограничение на передвижение транспорта и населения. - Учения будут проводиться в районе СпецавтоЦОНа по ул. Жангир хана, ТОО "Жайык Мунай" по ул. Карева, в районе теннисного центра по ул. Московской, а также на площади имени Первого Президента, - сообщили в пресс-службе полиции. - Просим сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Антитеррористические учения

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