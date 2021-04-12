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Социум

АО «Жайыктеплоэнерго» полностью погасило долг перед газовиками

Сейчас задача тепловиков - собрать долги с населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Заместитель генерального директора АО "Жайыктелоэнерго" по сбыту продукции Бекболат Камешов рассказал, что на сегодняшний день АО "Жайыктеплоэнерго" имеет более 74 тысячи потребителей. - Дебиторская задолженность составляет порядка 597 миллионов тенге. Основная задача отдела - собрать все деньги. С проблемной категорией должников этот вопрос решается через нотариусы. На них мы ставим ограничения на выезды за пределы Казахстана, а также арестовываем имущество, - пояснил Бекболат
Кристина Кобина
АО «Жайыктеплоэнерго» полностью погасило долг перед газовиками
Сейчас задача тепловиков - собрать долги с населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
АО &quot;Жайыктеплоэнерго&quot; полностью погасило долг перед газовиками
АО &quot;Жайыктеплоэнерго&quot; полностью погасило долг перед газовиками
Фото из архива "МГ" Заместитель генерального директора АО "Жайыктелоэнерго" по сбыту продукции Бекболат Камешов рассказал, что на сегодняшний день АО "Жайыктеплоэнерго" имеет более 74 тысячи потребителей. - Дебиторская задолженность составляет порядка 597 миллионов тенге. Основная задача отдела - собрать все деньги. С проблемной категорией должников этот вопрос решается через нотариусы. На них мы ставим ограничения на выезды за пределы Казахстана, а также арестовываем имущество, - пояснил Бекболат Камешов. Также с его слов, сейчас ЖТЭ полностью погасило долг перед АО "КазТрансГаз Аймак". - Вообще, согласно договору, если в течение двух месяцев нам не поступает оплата вне зависимости от суммы, то тогда мы уже направляем данные в нотариальную палату, а потому уже по этим клиентам работают частные судебные исполнители. И если задолженность более 20 тысяч тенге, то тогда делаем запрет на выезд. Таких абонентов у нас более 2,5 тысячи человек, - пояснил заместитель генерального директора АО "Жайыктелоэнерго". Напомним, в октябре прошлого года генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин отметил, что они должны за газ 673 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
долг ЖТЭ

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