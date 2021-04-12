АО «Жайыктеплоэнерго» полностью погасило долг перед газовиками

Сейчас задача тепловиков - собрать долги с населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Заместитель генерального директора АО "Жайыктелоэнерго" по сбыту продукции Бекболат Камешов рассказал, что на сегодняшний день АО "Жайыктеплоэнерго" имеет более 74 тысячи потребителей. - Дебиторская задолженность составляет порядка 597 миллионов тенге. Основная задача отдела - собрать все деньги. С проблемной категорией должников этот вопрос решается через нотариусы. На них мы ставим ограничения на выезды за пределы Казахстана, а также арестовываем имущество, - пояснил Бекболат