Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». photo7Как отметили в облсуде, 2 февраля в Атырауском специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоится рассмотрение апелляций, поданных адвокатами и прокурорами. Суд пройдет в открытом режиме с участием родственников и СМИ. На этот раз на скамье подсудимых 15 человек. Напомним, что уголовное дело по ОПГ Рыскалиева был оглашен 14 ноября прошлого года. Самый большой срок получил  бывший первый заместитель акима области Болат ДАУКЕНОВ. Он был приговорён к 15 годам в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Всего было осуждено 18 человек. Главные фигуранты скандального уголовного дела до сих пор в бегах. В том числе и два брата – экс-аким области Бергей РЫСКАЛИЕВ и экс-депутат мажилиса Аманжан РЫСКАЛИ. Кстати, 21 января, Бергей РЫСКАЛИЕВ отмечает свое 48-летие.