Аппарат Боброва - представляет собой стеклянный градуированный сосуд объёмом 0,5—1 л с герметичной резиновой пробкой, в которую вставлены две полые трубки: длинная, опускаемая в раствор, и короткая, находящаяся над раствором. От трубок отходят гибкие шланги. Используется для отсасывания воздуха (при пневмотораксе) или жидкости из плевральной полости, для промывания полостей и ран, приготовления кислородного коктейля.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев, выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в области имеется дефицит с кислородоподающими концентраторами и медицинским персоналом. - Что касается кислородоподающих аппаратов, есть несколько видов, один из них - аппарат искусственной вентиляции легких. В области в наличии 130 аппаратов ИВЛ, они используются не только для борьбы с коронавирусом, но и в онкологии, в родильных домах. Из заболевших COVID-19 на аппарате искусственной вентиляции легких сейчас находятся 18 человек. Есть прогноз, что количество больных увеличится, поэтому мы сейчас ведем работу по приобретению дополнительных аппаратов ИВЛ, - сообщил Гали Искалиев. По словам главы региона, ощущается дефицит по кислородным концентраторам. На данный момент в области все 52 кислородных концентратора задействованы в лечении пациентов. - Для решения проблемы за счет спонсорских средств мы приобрели необходимое количество таких концентраторов, которые прибудут в ближайшие дни в наш регион. Медики также используют аппараты Боброва, мы их также заказали, скоро завезем, - отметил аким области, добавив, что в скором времени одно из уральский предприятий начнет выпуск аппаратов Боброва.