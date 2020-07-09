В отношении него был составлен административный протокол за грубое нарушение ПДД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудника антикоррупционной службы, гнавшегося за полицейским авто, привлекут к адмответственности в Уральске Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 26 июня водитель авто марки  Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, пересек двойную сплошную линию . - По данному факту составлен административный протокол по статье 596 ч.3 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Дело передано в суд, - отметил в ведомстве. Стоит отметить, что водителя иномарки, согласно статье, могут лишить права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.  Напомним, 26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД. 30 июня в пресс-службе департамента полиции сообщили, что они до сих пор не могут установить личность водителя "Тойоты". Однако позже в этот же день очевидец прислал фото автомобиля "Тойота", стоявшего возле здания антикоррупционной службы. Позже выяснилось, что гнавшаяся за полицейской машиной "Тойота" с российским номером принадлежит сотруднику антикоррупционной службы. Сотрудника антикоррупционной службы, гнавшегося за полицейским авто, привлекут к адмответственности в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА