Иллюстративное фото из архива "МГ" - Я приношу извинения жителям города за такие серьезные неудобства. Вы знаете, что у нас много аварийных случаев на канализационных трубопроводах. И в связи с тем, что мы сейчас на ул. Шолохова меняем более 5 километров канализационного трубопровода, вся нагрузка идет на городские сети, старые сети, в первую очередь по ул. Неусыпова, это за заводом "Зенит". Временное ограничение связано с тем, что нагрузку на эти сети давать нельзя, если эти сети порвутся, а там уже идет обвал асфальтового покрытия, тогда весь город может остаться без воды. В связи с этим были введены ограничения подачи воды и, возможно, в связи с тем, что сейчас карантин и много людей находится дома, идет большое потребление воды. В частном жилом секторе идет потребление на огороды, сады, к тому же аномально высокая температура на улице в этом году - все это вызывает большое потребление и наши мощности работают на 100%, - рассказал глава области. По его словам, сейчас принимаются все возможные дополнительные меры, чтобы у горожан была вода. - Вчера решили вопрос с АО "Жайыктеплоэнерго" - они будут подавать дополнительный объем воды в водопроводные сети за счет уменьшения температуры на самой ТЭЦ, дополнительные насосы подключили, но временные ограничения будут оставаться, неудобства останутся. Если у кого-то вода не доходит до квартиры, в акимате есть спецсужбы, круглосуточные мобильные бригады, они будут приезжать к вам и на месте будут смотреть, в чем проблема. Иногда проблема именно в домах, - пояснил Гали Искалиев. Если в вашу квартиру не доходит вода, заявку также можно оставить на номер 109.