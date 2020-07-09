Иллюстративное фото из архива "МГ" - Таким образом, Министерство финансов РК продолжает работу по оптимизации бюджета на текущий год и на период до 2023. Параметры республиканского бюджета РК корректируются с целью экономного расходования бюджетных средств для более эффективного их использования, - отметили в ведомстве. Сэкономленные в этом году в результате оптимизации расходной части республиканского бюджета 532,8 млрд тенге были направлены на борьбу с COVID-19, предотвращение негативных последствий пандемии, поддержку граждан и бизнеса. В связи с пересмотром макроэкономических показателей на 2021-2025 также скорректированы возможности республиканского бюджета на 2021-2023. При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимиты на новые инициативы на 2021-2023 оптимизированы на 6,4 трлн тенге по отношению к утвержденному бюджету. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.