Иллюстративное фото из архива "МГ" - На 1 апреля у нас было 380 мест. В связи с ростом случаев заболевания мы увеличили количество койко-мест почти в 3 раза до 1125 коек. Скоро планируем открыть ещё около 230 коек на базе областной и городской многопрофильных больниц. Стоить отметить, что дефицита помещений для стационаров у нас нет, есть дефицит кислородных концентраторов и медицинского персонала, - рассказал Гали Искалиев. На вопрос журналистов о том, почему нельзя было подготовиться заранее и увеличить стационары, глава региона признался, что такого увеличения числа зараженных они не ожидали. - Честно признаюсь, мы не были готовы к такому количеству заболевших, - сказал Гали Искалиев. По его словам, после снятия режима ЧП в стране и карантина в регионах, люди перестали соблюдать ограничительные меры, стали проводить тои и другие торжества, почему и произошел резкий рост заболевших коронавирусом. К тому же стало больше бессимптномных больных, заражающих окружающих. В разы увеличилось число заболевших пневмонией.