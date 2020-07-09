Иллюстративное фото из архива "МГ" - Антикоррупционной службой Атырауской области начато досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий руководством КГП на ПХВ «Поликлиника №7 города Атырау», путем незаконного сбора с работников организации денежных средств, ранее перечисленных им в качестве надбавок, - сообщили в антикоррупционной службе. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.