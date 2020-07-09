Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что с ножевыми ранениями были госпитализированы две женщины. – У 67-летней женщины зафиксирована колото-резаная рана грудной клетки слева, 31-летняя женщина также получила колото-резаную рану правого плеча. Обе пострадавшие транспортированы в травмпункт областной многопрофильной больницы, - сообщили в ведомстве. В департаменте полиции ЗКО данный факт подтвердили и сообщили, что другие обстоятельства произошедшего выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.