8 июля представители проектного офиса «Актобе - адалдық алаңы» вместе с членами СМГ провели мониторинг аптек на случай завышения цен на лекарственные препараты по многочисленным жалобам от граждан с указанием наименования лекарств и конкретных аптек. По результатам проведенного мониторинга были проверены крупные аптеки, такие как «Айболит», «Миллениум» и «АРС» где, к сожалению, выявлено отсутствие необходимых, элементарных препаратов, таких как парацетамол, аспирин С (был в аптеке АРС) гепарин, метрогил, цефтриаксон. Во всех аптеках наблюдаются очереди. – Также ежедневно рабочая группа проводит мониторинг в социальных сетях, в ходе которого выявляются факты продажи медикаментов посредством соцсетей. Жители города продают такие лекарства, как дексаметазон, триаксон и многие другие. Представители мониторинговых групп созванивались к каждым, кто продаёт эти лекарства и выясняли, откуда и почему они занимаются перепродажей. На сегодняшний день ситуация с приобретением лекарств в Актюбинской области находится на особом контроле, к сожалению, большая нехватка медикаментов создает большие очереди в аптеках и ажиотаж среди населения. Важно отметить тот факт, что граждане с помощью официальных аккаунтов в социальных сетях, обращаясь к жителям области, приобретают нужные лекарства. А продают их люди, которые ранее покупали для себя, но на сегодняшний день в них не нуждаются, - рассказали в пресс-службе проектного офиса "Актобе - адалдык аланы". Представители ПО «Ақтөбе - адалдық алаңы» и члены СМГ будут продолжать проведение мониторинга, пока ситуация в области по приобретению лекарств не будет стабильной. В свою очередь, проектный офис «Ақтөбе - адалдық алаңы» просит граждан сообщать о фактах необоснованного завышения цен на лекарства по номерам:(WhatsApp)