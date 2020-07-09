По словам Гали Искалиева, на борьбу с пандемией в ЗКО было направлено 2 млрд 130 млн тенге (средства были выделены из республиканского и областного бюджетов). Большая часть из них - 835 млн тенге - были направлены на покупку средств индивидуальной защиты для медработников. - Мне кажется, что этого даже мало. Врач, работающий непосредственно с заболевшими Covid-19, должен менять защитный костюм через каждые два часа. Получается в сутки уходит 12 костюмов на одного врача. Один защитный костюм стоит порядка 20-30 тысяч тенге, - рассказал глава региона. Как стало известно, еще около 500 млн тенге были направлены на доплату медработникам начиная с марта. Всего доплату получили 3066 медиков. На 254 млн тенге в области закупили необходимое медицинское оборудование, остальное было затрачено на дезинфекцию, а также обеспечение медиков проживанием и питанием и другое. Гали Искалиев также поблагодарил предпринимателей, которые продолжают помогать в борьбе с пандемией. На спонсорские средства в регионе было закуплено оборудование, СИЗ и оказана помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.