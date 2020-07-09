– Это наверное фейк. Я сама не отпущу своего ребенка в школу, пока в стране такая ситуация. Дома сама буду учить. Мне здоровье ребенка важнее чем школа, прокомментировала bisekova_ .

Согласно рассылке, в 2020-2021 учебном году ученики предшкольных групп, 1, 2, 4, 9 и 11 классов будут учиться в штатном режиме, остальные - дистанционно. При этом в каждом классе количество учеников не должно превышать 20 человек. Продолжительность занятий для детей в предшкольных группах будет составлять 30 минут,в остальных классах по уроки будут длиться 40 минут. Информация вызвала широкое обсуждение среди пользователей сети. Многие согласились с таким решением и отметили, что готовы сами учить своих детей.– Вы реально с ума сбрендили? Я своего ребенка не пущу, можете хоть что делать. Я все понимаю, но это предел, вы решили и наших детей угробить? Ничего не получится, мы и так боремся постоянно за них, а тут еще корона. Ну уж нет, дети мое все и их точно не будет в школе в этом году. Спасибо, мы пас, - возмутиласьРуководитель управления образования Айгуль Мынбаева сообщила, что на сегодняшний день такой информации от министерства образования и науки РК не поступало. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.