Данное решение было принято сегодня, 9 июля, на заседании оперативного штаба по вопросам COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ограничительные меры усилят в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальном сайте правительства, на заседании оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, была отмечена неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Атырауской области в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19. - В этой связи Тугжановым было поручено акимату Атырауской области принять исчерпывающие меры по улучшению ситуации, в том числе дополнительные ограничительные меры, - говорится в сообщении. Также заместителем премьер-министра было поручено акиматам регионов обеспечить неукоснительный контроль за соблюдением карантинных мер, в кратчайшие сроки организовать дополнительные инфекционные стационары, закупить необходимое оборудование, лекарственные средства, а также увеличить мощности ПЦР-лабораторий. На утро 9 июля в Атырауской области было зарегистрировано 6814 зараженных коронавирусной инфекцией, из них 4608 выздоровевших и 13 летальных случаев.