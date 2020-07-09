Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 10 июля ожидается гроза. Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске будет жарко, столбики термометров поднимутся +37 градусов, ночью температура воздуха составит +23 градуса. В Атырау синоптики прогнозируют сильную жару, днем +39 градусов, ночью +26 градусов. В Актобе солнечно, +36 градусов днем, +18 градусов ночью. В Актау переменная облачность, днем температура поднимется до +35 градусов, ночью +25. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.