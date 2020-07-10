Фото с сайта Tengrinews.kz. Врачи и сейчас называют случай ее выздоровления настоящим чудом. Коронавирусом инвалид I группы Жаннат Есмаганбетова заразилась в Нур-Султане, когда приехала лечить по квоте другие болезни: у нее диагностировали аутоиммунное и онкологическое заболевания, артроз, артрит, сахарный диабет и остеопороз. В общем она перенесла 15 операций. В столице Жаннат жила у родных. Когда поняла, что заболела коронавирусом, то вызвала скорую помощь. Состояние женщины ухудшалось, но медработники предлагали ей лечиться дома. 20 июня Жаннат все же госпитализировали в железнодорожную больницу. Она была в тяжелом состоянии и не помнит, как ее увезли. - Я просто упала, и меня откачивали. Под аппарат положили в палату интенсивной терапии. Там были тяжелобольные. Нас было восемь человек в палате, и всего один аппарат. И вот двое мужчин умерли - один под утро, второй днем упал. Они не дождались аппарата, которым мы дышали по очереди. Все произошло у меня на глазах. Я думала, что тоже умру, слышала, как врачи говорили, что "до утра она не дотянет", - вспоминает она со слезами на глазах. 27 июня женщину перевели в городской инфекционный центр. - Нас перевели в новую инфекционку. Я помню, как говорили: "Самых тяжелых грузите". Там две скорых помощи было, меня первой увезли. Эти двое-трое суток были адом, я прошла семь его кругов, - вспоминает женщина. По данным врачей городского инфекционного центра, ее состояние при поступлении 27 июня было тяжелое, она не могла есть, пить и дышать. - Было затрудненное глотание, пациентка не могла есть и пить за счет миастении. Медперсонал кормил Жаннат через назогастральный зонд ежедневно. За счет интоксикационного синдрома, дыхательной недостаточности, сопутствующей патологии - сахарного диабета и двусторонней нижнедолевой пневмонии - ее положили на неинвазивную вентиляцию легких. Она получала лечение по клиническому протоколу, - рассказали в инфекционном центре. Врачи говорят, что 1 июля состояние пациентки стало улучшаться, и девятого числа ее выписали. - Я вышла из больницы, и как будто я заново родилась, мне все нравится, я все люблю. Как же мы не ценим жизнь. Как же мы не ценим мелочи. Наши врачи просто волшебники! Герои. Я их обняла и сказала: "Вы подарили мне жизнь. Я преклоняюсь перед вами". Были врачи из России у нас на обходе, они были удивлены, говорили: "Такой пациент с тяжелыми диагнозами выздоровел, это просто чудо, - делится Жаннат Есмаганбетова. Женщина благодарит врачей за помощь. По ее словам, медики делали все возможное и невозможное, чтобы вылечить ее. - Когда я поступила, было трое врачей. Но потом они заразились, и эта бригада ушла, пришла другая. И осталось всего два врача на 40 пациентов. Представляете, какая нагрузка. Заведующая почти жила в отделении. Она говорит, что забыла, что такое дом. Они, бедные, в этих костюмах противочумных, в резиновой обуви постоянно, и за нами смотрят. Они ходят на автопилоте. Еще и пациенты некоторые недовольны едой, постелью. Ну это мелочь ведь вообще. Отметьте, пожалуйста, работу заведующего отделением. Она жизнь отдала пациентам, всю себя, - просит женщина. Редакция Tengrinews.kz обратилась к заведующей, но та попросила не указывать ее имени. - Я не хочу лишнего внимания к себе, - сказала врач. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.