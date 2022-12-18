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Социум

Аргентина и Франция сыграли великий финал ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу, передает Tengri Sport. Решающее противостояние ЧМ-2022 в Катаре, которое прошло на стадионе "Лусаил", завершилось со счетом 3:3 в дополнительное время. Героем первых минут матча стал Анхель Ди Мария, который практически не играл после провальной игры с Саудовской Аравией. 34-летний форвард на левом фланге атаки сначала замучил Жиля Кунде, а затем заставил сфолить Усмана Дембеле в своей штрафной зоне. К 11-метровой точке подошел Лионель Месси и успешно реализовал пенальти. 35-летняя зв
Кристина Кобина
Аргентина и Франция сыграли великий финал ЧМ-2022
Сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу, передает Tengri Sport.
Аргентина и Франция сыграли великий финал ЧМ-2022
Аргентина и Франция сыграли великий финал ЧМ-2022
Решающее противостояние ЧМ-2022 в Катаре, которое прошло на стадионе "Лусаил", завершилось со счетом 3:3 в дополнительное время. Героем первых минут матча стал Анхель Ди Мария, который практически не играл после провальной игры с Саудовской Аравией. 34-летний форвард на левом фланге атаки сначала замучил Жиля Кунде, а затем заставил сфолить Усмана Дембеле в своей штрафной зоне. К 11-метровой точке подошел Лионель Месси и успешно реализовал пенальти. 35-летняя звезда забил шестой гол на ЧМ-2022 в Катаре и вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки. На 36-минуте встречи Ди Мария удвоил разницу. Месси вырезал передачу для быстрой контратаки, а Хулиан Альварес отпасовал мяч на Алексиса Макаллистера. Тот прошел по правому флангу и выкатил под удар Анхелю. 11-й номер сборной Аргентины не оставил шансов Уго Льорису. Тренерский штаб французской сборной отреагировал на стартовый провал двойной заменой уже на 41-й минуте. Вместо форвардов Дембеле и Оливье Жиру на поле появились два других игрока линии атаки - Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани. Во втором тайме игроки Франции увеличили время контроля мяча, а конкуренты из Аргентины стали действовать на контратаках. Отметим, что такая смена ролей долгое время не приносила выгоды действующим чемпионам мира: до 68-й минуты встречи, когда Коло Муани пробил мимо цели после углового удара, француза ни разу не угрожали воротам южноамериканцев. Игра перевернулась в период с 79 по 81-ю минуты. Сначала Килиан Мбаппе реализовал пенальти после фола Николаса Отаменди в своей штрафной, а затем "десятый" номер пробил с лета после навесной передачи Тюрама. После этого дубля 23-летний форвард не только сравнял счет, но и обошел Месси по голам на ЧМ-2022 - семь против шести. В компенсированное время к матчу Месси мог принести победу Аргентине: 35-летний форвард пробил из-за пределов штрафной зоны под перекладину, но Льорис перевел мощный выстрел на угловой. В первое овертайме два супермомента упустил другой аргентинец - вышедший на замену Лаутаро Мартинес. Обе южноамериканские звезды стали героями третьего гола Аргентины. На 109-й минуте противостояния Льорис отразил удар Мартинеса, а Месси добил мяч в ворота. Аргентинский капитан снова догнал Мбаппе в гонке голеадоров - у обоих форвардов стало по семь голов. Но равенство не было длительным: Гонсало Монтиэль сыграл рукой в своей штрафной, а Мбаппе с пенальти оформил хет-трик и снова оторвался от Месси. В серии пенальти успешней оказались футболисты Аргентины - 4:2. Эмилиано Мартинес отразил удар Кингсли Комана, а Орельен Чуамени пробил мимо цели. Аргентинцы реализовали все попытки. Сборная Аргентины третий раз в истории выиграла чемпионат мира. Чаще побеждали только Бразилия (пять раз), Германия и Италия (обе - по четыре раза). Добавим, ранее Хорватия и Марокко разыграли бронзовые медали мирового турнира, а перед финальным матчем на стадионе "Лусаил" прошла официальная церемония закрытия ЧМ-2022 в Катаре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
футбол

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