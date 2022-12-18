Аргентина и Франция сыграли великий финал ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу, передает Tengri Sport. Решающее противостояние ЧМ-2022 в Катаре, которое прошло на стадионе "Лусаил", завершилось со счетом 3:3 в дополнительное время. Героем первых минут матча стал Анхель Ди Мария, который практически не играл после провальной игры с Саудовской Аравией. 34-летний форвард на левом фланге атаки сначала замучил Жиля Кунде, а затем заставил сфолить Усмана Дембеле в своей штрафной зоне. К 11-метровой точке подошел Лионель Месси и успешно реализовал пенальти. 35-летняя зв