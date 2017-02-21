Почетного гражданина города обвиняют в хищении 2,5 млн тенге, выделенных на исследование древних курганов, расположенных в неподалеку от поселка Пойма. Сегодня в суде опрашивали свидетелей. Опрос свидетелей будет продолжаться не один день. Всего в раскопках древних курганов летом 2016 года принимало участие до 50 человек. Только единицы из них состояли в штате Западно-Казахстанского центра истории и археологии. Остальные работали по найму. Никаких договоров с людьми не заключали. Деньги людям выдавал сотрудник центра Денис МАРЫКСИН. Некоторым платил лично Мурат СДЫКОВ. - Там было около 15 курганов. Мне платили 2,5 тысячи тенге в день. Еще кормили и привозили на машине. При получении денег я расписывался в ведомости. В одной графе стояла моя фамилия, в другой графе нужно было ставить подпись. Сумма не была указана, - сообщил свидетель Денис МУХИН. Не помню, прошло много времени, забыл. Эти слова на суде звучат очень часто. Нередко свидетели дают иные показания, чем были даны на предварительном следствии. - Вы получали деньги в сумме более 60 тысяч тенге, которые указаны в ведомости за вашей подписью? - спросила у одного из свидетелей судья Уральского городского суда Гульнара ГИМАДУТДИНОВА. - Нет, этих денег я не получал. Мне заплатили порядка 13 тысяч тенге. Я не знал, что нам были положены в день 4242 тенге, - ответил свидетель Устин КОМАРОВ. Стоит напомнить, что на раскопки древних курганов было выделено 15,3 млн тенге, более 11 из которых предназначались для полевого довольствия лаборантов-копателей. 3,2 млн тенге из этих денег были найдены в рабочем сейфе Сдыкова, судьба 2,5 млн тенге до сих пор неясна. Прокуроры считают, что эти деньги были похищены. Стоит отметить, что руководитель раскопок Денис МАРЫКСИН ранее на суде заявил, что деньги не похищались, а наоборот экономились. Но в любом случае. точку в этом деле поставит суд.