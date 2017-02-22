Иллюстративное фото с сайта www.ria.ru Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал первый замакима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ. Как выяснилось, французские инвесторы намерены засеять поля на территории Индерского района Атырауской области площадью в 1 га лавандой. Растение будет реализовываться компаниям, занимающимся производством парфюма во Франции.Иллюстративное фото с сайта Newpix.ru Кроме того, иностранные бизнесмены изъявили желание разводить в Атырауской области бизонов. По словам замакима, мясо животного очень популярно в Европе. - Оказывается, мясо бизонов является большим деликатесом в Европе и пользуется большим спросом. И цена продукта соответственно недешевая, на это и ориентирован бизнес французских инвесторов, - рассказал Гумар ДЮСЕМБАЕВ. Кроме этих двух проектов, иностранцы намерены построить в Индерском районе гибридную солнечную электростанцию, тепличное хозяйство и мусороперерабатывающий завод. В самой же нефтяной столице планируется реанимировать здание недостроенного концертного зала, на реализацию данного проекта будет направлено 20 миллионов долларов. - Реализация части этих проектов начнется уже в марте текущего года. Для этого с СПК "Атырау" была создана совместная компания. В настоящее время французы занимаются страхованием инвестиций в размере 284 миллионов долларов, которые и будут направлены на реализацию данных проектов, - рассказал первый замакима. По словам Гумара ДЮСЕМБАЕВА, Индерский район инвесторами выбран не случайно: во-первых, для строительства гибридной солнечной электростанции более разгруженными из местных линий электропередач оказались только в Индере; во-вторых, реализация проектов решит проблемы безработицы в районе. Меморандум о сотрудничестве с компанией «Issmat investment&finance» был подписан в сентябре прошлого года в ходе международного форума "AtyrauInvest-2016".