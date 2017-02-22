В 2017 году ожидается строительство 23 школ, 65 детских садов, 54 из которых будут возведены за счёт внебюджетных средств. Об этом глава области Бердыбек САПАРБАЕВ сообщил в ходе отчетной встречи перед населением, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25778-6-v_detsad_po_blatu_ru В регионе ведется активная работа по реализации 38 проектов ГЧП с объемом инвестиций 28 млрд тенге, среди них: городская станция скорой и неотложной медицинской помощи совместно с турецкими инвесторами стоимостью 5,5 млрд. тенге, офтальмологическая больница на 2,9 млрд. тенге, городская детская стоматологическая клиника на 616 млн. тенге. Также строится ледовый дворец на 3,5 млрд.тенге. Отметим, в данный момент в Актобе проходит отчетная встреча акима региона с населением, на которой также принимают приняли участие государственный инспектор Администрации Президента РК Шалкар БАЙБЕКОВ, председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерболат ДОСАЕВ, секретарь НДП «Нур Отан» Зауытбек ТУРИСБЕКОВ. Аскар АКТЛЕУОВ