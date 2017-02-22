В регионе ведется активная работа по реализации 38 проектов ГЧП с объемом инвестиций 28 млрд тенге, среди них: городская станция скорой и неотложной медицинской помощи совместно с турецкими инвесторами стоимостью 5,5 млрд. тенге, офтальмологическая больница на 2,9 млрд. тенге, городская детская стоматологическая клиника на 616 млн. тенге. Также строится ледовый дворец на 3,5 млрд.тенге. Отметим, в данный момент в Актобе проходит отчетная встреча акима региона с населением, на которой также принимают приняли участие государственный инспектор Администрации Президента РК Шалкар БАЙБЕКОВ, председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерболат ДОСАЕВ, секретарь НДП «Нур Отан» Зауытбек ТУРИСБЕКОВ.