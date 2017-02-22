Глава региона отметил, что в 2016 году область экспортировала продукцию на 2,5 млрд. долларов, в 2017 году планируется увеличить экспорт на 12%. - С международными финансовыми институтами - ЕБРР, ИБР ведется работа по восстановлению 19 500 га орошаемых и 25 000 лиманных земель на сумму 12,7 млрд. тенге. В рамках межрегиональной кооперации завезено более 21 тыс тонн продукции на сумму 4,3 млрд. тенге (в 2017 году планируется 5,4 млрд. тенге), при этом поставлено из области более 45 тыс. тонн на сумму 9,4 млрд. тенге. (планируется 12 млрд. тенге), - отметил Сапарбаев. По его словам, субъектами МСБ произведено продукции на 650 млрд. тенге (2017 г. планируется 750 млрд. тенге). В 2016 году выделено 7974 земельных участков под ИЖС, что больше, чем за последние 7 лет (2009-2015 годы – 6531 участков). В 2017 году планируется выделить 14 886 участков. Разработана первая в республике электронная база данных «ИЖС» для мониторинга выдачи земель для индивидуального жилищного строительства, сельскохозяйственных и коммерческих земель. За счет всех источников финансирования введено 616 тыс.кв.м. жилья или на 15% больше, чем в 2015 году, в этом году планируется ввести 650 тыс.м2. В рамках пилотного проекта в рамках программы «Нурлы жер» в 2017-2018 годах в жилом массиве «Нур-Актобе» планируется построить 500 быстровозводимых малоэтажных жилых домов по технологии ДСК.