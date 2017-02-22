Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла еще 10 дней назад, но ее подробности стали известны только сейчас. Как рассказал главный внештатный детский хирург Александр ГЕХМАН, 12 февраля в отделение травматологии областной детской больницы был доставлен мальчик с колото-резаной травмой грудной клетки. - Мальчика с проникающей колото-резаной раной грудной клетки привезли в больницу вместе с молодой мамой. Со слов мамы, она сама ранила ребенка в область сердца. Мальчика мы госпитализировали. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, - отметил Александр ГЕХМАН. - Когда ребенок только поступил, мы вызвали полицию. Также хирург отметил, что спустя несколько дней мама позвонила в больницу и сказала, что органы опека разрешили ей забрать ребенка домой. - После звонка мы обратились в полицию, и оказалось, что сына ей возвращать не собираются, на ребенка готовят документы, чтобы перевести в центр адаптации, - заявил Александр ГЕХМАН. - Примечательно то, что мама до сих пор находится дома.