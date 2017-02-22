Молодая женщина объяснила свой поступок навалившимися проблемами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла еще 10 дней назад, но ее подробности стали известны только сейчас. Как рассказал главный внештатный детский хирург Александр ГЕХМАН, 12 февраля в отделение травматологии областной детской больницы был доставлен мальчик с колото-резаной травмой грудной клетки. - Мальчика с проникающей колото-резаной раной грудной клетки привезли в больницу вместе с молодой мамой. Со слов мамы, она сама ранила ребенка в область сердца. Мальчика мы госпитализировали. Сейчас состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, - отметил Александр ГЕХМАН. - Когда ребенок только поступил, мы вызвали полицию. Также хирург отметил, что спустя несколько дней мама позвонила в больницу и сказала, что органы опека разрешили ей забрать ребенка домой. - После звонка мы обратились в полицию, и оказалось, что сына ей возвращать не собираются, на ребенка готовят документы, чтобы перевести в центр адаптации, - заявил Александр ГЕХМАН. - Примечательно то, что мама до сих пор находится дома.