Об этом на отчете отметил глава Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Акимат планирует выдавать землю на строительство жилых многоквартирных домов предпринимателям. Они в свою очередь будут строить дома, а по завершении строительства обязуются переселить всех жильцов аварийных домов к себе, оставшиеся квартиры можно будет выставлять на продажу. В настоящее время в Атырау на стадии строительства находится один дом для жителей ветхого фонда на 80 квартир. Его строительство ведет частная строительная компания. Кроме того будет расчищено 470 га земли и отдано на строительство социальных объектов. На отчете главы области присутствуют министр культуры и спорта Арыстанбек МУХМЕДИУЛЫ, председатель Мажилиса Парламента РК Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, председатель правления АО "Самрук-Казына" Умирзак ШУМЕЕВ.