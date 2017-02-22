По словам главного внештатного травматолога областной детской многопрофильной больницы Марата ЖУМАБАЕВА, в январе этого года ему пришлось ломать 12-летнему мальчику руку заново, чтобы она правильно срослась. - Этот случай произошел в районе. Мальчик сломал руку, и его повели к костоправу. Спустя две недели местный сельский хирург заметил этого мальчика и отправил к нам в больницу. Когда ребенка привезли, его кости стали уже срастаться, но неправильно. Нам пришлось под наркозом ломать кость и ставить гипс, - сообщил Марат ЖУМАБАЕВ. - Меня возмутил тот факт, что к знахарю ребенка повели учителя, которые должны нести светлые знания. Одна из них была завучем, а вторая директором. Марат ЖУМАБАЕВ также отметил, что наблюдается увеличение количества обращений родителей к целителям, а уже после них идут в больницу. - Был случай, когда мама привозила ребенка и открыто говорила, нам костоправ вправил кость, сделайте рентген, чтобы посмотреть, правильно ли срослось. За 30 лет моей работы травматологом не было ни одного случая, когда костоправ бы помог человеку, - заявил главный травматолог детской областной больницы. Между тем, в области растет и количество бытовых, уличных и дорожно-транспортных травм. В 2016 году было зарегистрировано более 9 тысяч травм среди детей.