Иллюстративное фото с сайта amurpress.ru Как стало известно, трое в масках ворвались на автозаправку примерно около 4 часов утра. Грабители ударили охранника и связали кассиршу. В ДВД ЗКО факт подтвердили. - В настоящее время сотрудниками Бурлинского РОВД ведется расследование по статье 192 "Разбой" УК РК, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.