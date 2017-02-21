Такие данные были озвучены сегодня в ходе брифинга в Региональной службе Центральных коммуникаций. - 14 февраля только за один день в области произошло сразу два факта отравления угарным газом: в Индерском районе отравилось 7 человек - 2 взрослых и 5 детей, в Жылыойском районе отравления получили 5 человек - 2 взрослых и 3 детей, - рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Жасболат БЕРЖАНОВ. Главной причиной отравления угарным газом является несоблюдение правил пожарной безопасности, в частности, несчастные случаи происходят из-за неправильного использования отопительных печей и газовых приборов. Профилактикой и предотвращением несчастных случаев, связанных с газом, занимаются частные организации, поскольку с 2013 года данные обязанности с ДЧС были сняты. Одни - проверяют газовое оборудование, вторые - дымоходы и вентиляцию, однако, не все местные жители готовы с ними сотрудничать. - Проверка газового оборудования должна проводиться в год один раз. Но, если потребители не хотят заключать договор с обслуживающими компаниями, ссылаясь на отсутствие материальных средств, они должны содержать дымоходы, вентиляцию и оборудование в надлежащем состоянии, - сообщил заместитель директора ТОО "РЦКО Атырау" Ерлан МЫРЗАБЕКОВ.