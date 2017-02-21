Как было установлено судом, между ТОО «Ақниет - БН» и городским отделом строительства был заключен договор по разработке ПСД и строительства 5 пешеходных переходов в Атырау. - ТОО «Ақниет - БН» выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается заключением государственным экспертизы. Однако ГУ «Городской отдел строительства» не подписал акт выполненных работ на сумму 20 миллионов тенге. Такое решение было мотивировано тем, что руководство, назначенное в 2016 году отказало в подписании акта, поскольку работы были выполнены не в его период, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области. Суд, основываясь на статьи 272, 277 и 623, удовлетворил исковое заявление ТОО «Ақниет - БН» к ГУ «Городской отдел строительства» о признании действительным одностороннего акта выполненных работ. Решение суда не вступило в законную силу.