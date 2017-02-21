Как сообщили в УВД города Уральска, мигранты изготавливали сладкое печенье, булочки и реализовывали продукцию в местные магазины. - Рабочий процесс происходил в антисанитарных условиях. Граждане Узбекистана изготавливали хлебобулочные изделия на протяжении полугода. Никто из задержанных не имел специального образования и медицинских книжек, - рассказали в УВД. Сотрудниками УВД были составлены административные протоколы в отношении граждан Узбекистана. Ведется работа по выявлению работодателя и привлечения его к административной ответственности. - Всего было задержано 11 человек, 7 из них будут привлечены к ответственности, - сказали в УВД. Стоит отметить, что в прошлом году удалось выдворить из страны более десятка человек, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность, не имея регистрации и разрешения на работу.