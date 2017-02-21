Нового руководителя коллективу управления представил первый заместитель акима области Арман УТЕГУЛОВ. Асия АМАНБАЕВА на конкурсной основе и по согласованию с Министерством культуры и спорта РК назначена руководителем управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области. Аманбаева Асия Рахимовна 1969 года рождения, образование высшее, окончила Уральский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы, Западно-Казахстанский государственный университет по специальности учитель физической культуры. Закончила магистратуру по программе «Болашак» в университете Бирмингема в Великобритании. Магистр спортивных наук. С 1995 по 2005 годы работала главным специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, заместителем директора ГККП «Детско-юношеская спортивная школа бокса». С 2005 по 2017 годы - начальник отдела, руководитель Управления спортивного резерва и методического обеспечения Комитета по делам спорта и физической культуре Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. АМАНБАЕВА Асия Рахимовна имеет опыт работы в системе физической культуры и спорта, на государственной службе, опыт руководящей работы, обладает организаторскими способностями.