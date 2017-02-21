В апреле этого года в Актобе планируют сдать в эксплуатацию хоккейный модуль. По словам главы региона Бердыбека САПАРБАЕВА, подобный проект запускается впервые в истории Актобе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  20170204110119_IMG_1537 Строительство хоккейного модуля подходит к концу- Стыд и позор, но наши хоккеисты знаете, где занимаются? - спросил Бердыбек САПАРБАЕВ во время встречи с работниками Актюбинского рельсобалочного завода, перечисляя строительство новых объектов в городе. Из зала прозвучал ответ: "в Меге" (ТРЦ "Мега Актобе". - Авт.) В ответ аким просто посмеялся и продолжил: "Они играют там после десяти часов вечера. До часу ночи!" 20170204110336_IMG_1555 20170204110951_IMG_1566 Аскар АКТЛЕУОВ Фото Аймурата ДАРИБАЕВА