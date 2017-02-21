Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления энергетики ЗКО Галым ОРЫНГАЛИЕВ, всего в ЗКО насчитывается 42 АГЗС, 27 из которых находятся в городе Уральске. - Всего за 2016 год в область было поставлено 23,6 тысячи тонн сжиженного газа, что в два раза больше, чем в 2015 году. Тогда к нам было завезено 11,2 тысячи тонн голубого топлива. Все это связано с увеличением количества транспортных средств, на которые установлено газобаллонное оборудование, - отметил Галым ОРЫНГАЛИЕВ. По данным административной полиции ДВД ЗКО, газовое оборудование установлено на 6648 автомашинах. Как отметил Галым ОРЫНГАЛИЕВ, стоимость сжиженного газа с 2015 по 2016 годы увеличилась в два раза из-за увеличения оптовой цены. - В связи с увеличением закупочной цены цена за 1 литр газа составляет в области от 63 тенге до 75 тенге. На трех газозаправках - "Тауекел", "Алау" и "БККС" - самый дешевый газ по 63 тенге, - заключил руководитель управления энергетики.