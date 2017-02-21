Макет реконструкции парка - Там сейчас негде ходить, детям негде играть. Сделаем канал по парку. У нас есть договоренность с ЕБРР о выделении 2,7 млрд тенге на строительство этого канала. Канал, протяженностью 4 километра, будет проходить от Актюбинского водохранилище через центральный парк. Заодно будем поливать деревья. Изменится атмосфера. Главное, будет где купаться детям, - сообщил Бердыбек САПАРБАЕВ. По его словам, эти замыслы уже подкреплены финансами. Между тем, как рассказал аким города Ильяс ИСПАНОВ уже в июне этого года появится летний аквапарк на территории парка имени Первого Президента.