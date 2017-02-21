На станциях "КазМунайГаз" и "Нефтэк" стоимость бензина марки АИ-92 поднялась до 141 тенге. В среднем цена повысилась на 6 тенге. Стоимость бензина марки Аи-95 составляет 154 тенге на станции "КазМунайГаз" и 162 тенге на станции "Нефтэк". Напомним, что ранее "КазМунайГаз" предупреждал, что АИ-92 подорожает до 140-145 тенге в ближайшее время. Таким образом, рынок избежит дефицита за счет импорта из России.