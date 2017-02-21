Об этом накануне сообщил аким города Серик ШАПКЕНОВ в ходе заседания региональной комиссии по ЧС. - За два года мы выплатили около 2 миллиардов тенге пострадавшим от затопления. Мы не можем постоянно выделять из местного бюджета такие средства, в этом году мы намерены предотвратить разлив. В настоящее время мы заключили договор с компанией ТШО об использовании их передвижной насосной станции, откачка воды по городу уже активно проводится, - рассказал Серик ШАПКЕНОВ. Всего же в Атырау в настоящее время выявлено 56 опасных участков, которым грозит затопление в случае ливневых дождей и таяния снега. Особо опасные среди них 11. Они расположены в районах Старого базара, Сарыкамыса, в поселках Геолог -1 и Геолог -2, в микрорайоне Оркен, где постоянно затопленными оказываются школа и садик, а также школа им.И.Алтынсарина. - В настоящее время в городе ведется активная уборка снега и вывоз его за пределы города. С местными жителями мы работаем в тесном взаимодействии, на номер горячей линии нам сообщают адреса участков, откуда необходимо вывезти снег. Чего нельзя сказать о частных учреждениях, в их дворах снег лежит до тех пор, пока не растает, - посетовал градоначальник. По словам городского акима, в прошлом году по улице Сатпаева на экспериментальной основе был установлен дренаж, который показал довольно неплохие результаты. В этом году подобные системы будут установлены еще на 13 участках Атырау. Для разработки ливнево-дренажной системы в нефтяной столице были приглашены специалисты из Голландии, Австралии и России.