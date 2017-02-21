Отчеты обоих акимов пройдут завтра, 22 февраля, в 11.00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 0f1dbdab-df3c-43c8-bb62-4407b3fa8000 Отчетная встреча акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА с населением состоится в спорткомплексе "Жайык". Планируется, что нынешняя встреча акима области пройдет в более расширенном формате. На отчет главы региона ждут почти две тысячи жителей города и районов. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на сайте акимата Атырауской области www.atyrau.gov.kz, а также на телеканале "Казахстан-Атырау". Вопросы жители могут задать, придя на встречу, либо по телефону горячей линии WatsApp: 87011802679 Отметим, что ранее ежегодные отчеты акимов области проходили в КЦ "Атырау", вместимость которого составляет 500 человек. Завтра же в 11 часов отчитается перед населением и аким Актюбинской области Бердибек САПАРБАЕВ. Его встреча состоится в Теннисном центре. Прямую трансляцию отчета акима можно посмотреть на страницах "Актобе акпарат" в соцсетях Facebook и Instagram. 16585611_248379338906108_8511754161304371200_n Камилла МАЛИК