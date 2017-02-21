Отчетная встреча акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА с населением состоится в спорткомплексе "Жайык". Планируется, что нынешняя встреча акима области пройдет в более расширенном формате. На отчет главы региона ждут почти две тысячи жителей города и районов. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на сайте акимата Атырауской области www.atyrau.gov.kz, а также на телеканале "Казахстан-Атырау". Вопросы жители могут задать, придя на встречу, либо по телефону горячей линии WatsApp: 87011802679 Отметим, что ранее ежегодные отчеты акимов области проходили в КЦ "Атырау", вместимость которого составляет 500 человек. Завтра же в 11 часов отчитается перед населением и аким Актюбинской области Бердибек САПАРБАЕВ. Его встреча состоится в Теннисном центре. Прямую трансляцию отчета акима можно посмотреть на страницах "Актобе акпарат" в соцсетях Facebook и Instagram.