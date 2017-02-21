Иллюстративное фото из архива "МГ" Помогать врачам общей практики в вопросах профилактики суицида среди несовершеннолетних будут представители сферы образования, которые уже прошли обучение по специальной программе. - На сегодняшний день прошли обучение специалисты образования и психиатры. Если специалисты образования выявляет ребенка, склонного к суициду, они должны передавать сведения о нем врачам общей практики, таким детям будет оказана помощь на уровне поликлиник, - говорит заместитель директора областного центра психологического здоровья Лариса ДОГОРОВА. Дорожная карта по предупреждению суицида среди несовершеннолетних в 2014 году была запущена в Кызылорде, во время ее поэтапной реализации стало ясно, что проект дает свой положительный результат, суицидов стало меньше. А вот в ЗКО подростковых самоубийств пока меньше не становится, и местные специалисты этого не скрывают. Если в 2015 году было совершено 8 суицидов, то в 2016 на 4 больше. Именно поэтому совместная работа с управлением образования, здравоохранения и департаментом внутренних дел сейчас необходима. - Нужно обратить внимание на симптомы и поведение детей, ведь основная причина - это взаимоотношения в семье. Если родители мало внимания уделяют детям, не интересуются ими, дети пытаются найти выход из положения и думают, что совершив суицид, они решат проблему, - продолжает Лариса ДОГОРОВА. Каждый раз суицидологи и психиатры заявляют, что в основном проблемы кроются в семье. а родители отказываются это воспринимать. Врач-психиатр республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии МЗ РК Асия ЕРКИМБАЕВА рассказала, что родители часто не считают подростковые проблемы серьезными, никуда не обращаются за помощью, а в результате ребенок совершает попытку суицида, - рассказала . Обучающий семинар среди врачей общей практики пройдет в течение трех недель.