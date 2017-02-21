Об этом сегодня, 21 февраля, на семинаре заявили специалисты областного центра психического здоровья, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Помогать врачам общей практики в вопросах профилактики суицида среди несовершеннолетних будут представители сферы образования, которые уже прошли обучение по специальной программе. - На сегодняшний день прошли обучение специалисты образования и психиатры. Если специалисты образования выявляет ребенка, склонного к суициду, они должны передавать сведения о нем врачам общей практики, таким детям будет оказана помощь на уровне поликлиник, - говорит заместитель директора областного центра психологического здоровья Лариса ДОГОРОВА. Дорожная карта по предупреждению суицида среди несовершеннолетних в 2014 году была запущена в Кызылорде, во время ее поэтапной реализации стало ясно, что проект дает свой положительный результат, суицидов стало меньше. А вот в ЗКО подростковых самоубийств пока меньше не становится, и местные специалисты этого не скрывают. Если в 2015 году было совершено 8 суицидов, то в 2016 на 4 больше. Именно поэтому совместная работа с управлением образования, здравоохранения и департаментом внутренних дел сейчас необходима. - Нужно обратить внимание на симптомы и поведение детей, ведь основная причина - это взаимоотношения в семье. Если родители мало внимания уделяют детям, не интересуются ими, дети пытаются найти выход из положения и думают, что совершив суицид, они решат проблему, - продолжает Лариса ДОГОРОВА. Каждый раз суицидологи и психиатры заявляют, что в основном проблемы кроются в семье. а родители отказываются это воспринимать. Врач-психиатр республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии МЗ РК Асия ЕРКИМБАЕВА рассказала, что родители часто не считают подростковые проблемы серьезными, никуда не обращаются за помощью, а в результате ребенок совершает попытку суицида, - рассказала . Обучающий семинар среди врачей общей практики пройдет в течение трех недель. Виктор МАКАРСКИЙ