Тимур ШАЯХМЕТОВ был задержан за взятку 14 декабря 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Тимура ШАЯХМЕТОВА задержали сотрудники антикоррупционной службы вместе со его подчиненным Акжаном ИЩАНОВЫМ. Как рассказали в антикоррупционной службе, Ищанов уже раскаялся в содеянном, и дело в отношении него прекращено. Шаяхметову вменяется статья 366 УК РК "Получение взятки". Напомним, ранее в пресс-службе Нацбюро рассказали, что Шаяхметов, находясь в преступном сговоре со своим подчиненным руководителем отдела Акжаном ИЩАНОВЫМ, на системной основе получали взятки от тренеров более 10 спортивных школ Уральска за беспрепятственное проведение учебно-тренировочных сборов и общее покровительство. Только в период с ноября по декабрь 2016 года Шаяхметов и Ишанов получили взяток на общую сумму более 1 500 000 тенге. Тимур ШАЯХМЕТОВ был назначен на должность руководителя управления спорта ЗКО 3 августа 2016 года.    