В связи с резкими перепадами температуры ожидается очередная волна заболеваний, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Специалисты рекомендуют при первых симптомах заболевания, сразу же вызывать врача на дом. Тем самым можно не только спасти себя, но и минимизировать дальнейшее распространение вируса. Одним из самых эффективных способов профилактики заболевания остаётся вакцинация. Кроме того, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены и полноценно питаться. Также специалисты советуют не переносить грипп на ногах. Это чревато развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. - Вакцинация не гарантирует полную защиту от инфекции, но может облегчить заболевание, и снизить риск заражения. Из местного бюджета было выделены средства на приобретение 22 000 доз вакцины, было привито 6000 детей и 16 000 взрослых, - рассказала ведущий специалист управления по защите прав потребителей г. Уральск Динара АЙМАШЕВА. Виктор МАКАРСКИЙ