Иллюстративное фото из архива "МГ" Специалисты рекомендуют при первых симптомах заболевания, сразу же вызывать врача на дом. Тем самым можно не только спасти себя, но и минимизировать дальнейшее распространение вируса. Одним из самых эффективных способов профилактики заболевания остаётся вакцинация. Кроме того, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены и полноценно питаться. Также специалисты советуют не переносить грипп на ногах. Это чревато развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. - Вакцинация не гарантирует полную защиту от инфекции, но может облегчить заболевание, и снизить риск заражения. Из местного бюджета было выделены средства на приобретение 22 000 доз вакцины, было привито 6000 детей и 16 000 взрослых, - рассказала ведущий специалист управления по защите прав потребителей г. Уральск Динара АЙМАШЕВА.