Позаботиться о пенсионерке решила соседка. Позже уборку в квартире начали волонтеры. Как отмечают соседи, хлам старушка приносила с мусорки. В жилье из коммунальных благ только отопление. Воды, канализации, света и газа здесь нет. - Живу я здесь недавно. Узнав об ужасной антисанитарии, позвонила в акимат, управление труда и соцзащиты, отдел занятости и социальных программ. Сейчас волонтеры убирают квартиру этой женщины, - говорит жительница дома Елена КУЛИК. Соседи заявили, что Анна ХВОСТИКОВА - инвалид с детства. Ее родители умерли, а сама она никогда не была замужем и детей нет. Уже 20 лет она попрошайничает. ТОО «Жайык Таза Кала» выделило грузовую машину для вывоза мусора. Волонтеры работают в специальных костюмах. В квартире очень трудно дышать, а по стенам бегают тараканы. Среди бытовых отходов в квартире лежат даже трупы кошек. - Более 20 лет эта женщина ничего не выносила из своей квартиры. Очень большой объем мусора. В пятницу мы вывезли одну машину. Сегодня приехали вновь, - сообщил председатель ЗКОФ молодежного крыла «Жас Отан» Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. Саму женщину доставили в центр адаптации для лиц без определенного места жительства. Здесь ее помыли, выдали одежду и постель. - Мы оказали помощь 85-летней женщине. Сейчас решается вопрос о переводе ее в лечебное учреждение, - сообщил директор центра адаптации для лиц без определенного места жительства Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ. - Пенсионерка сейчас размещена в изоляторе. Ведет себя спокойно. Сама хозяйка квартиры признается, что очень давно не убиралась в квартире. - Да, я не убиралась в квартире. Я болею, сольные боли в ногах. Пока здесь останусь, - говорит Анна ХВОСТИКОВА. Напомним, что это уже не первый случай, когда волонтёры Уральска выявляют одиноких людей, оставшихся без помощи. Недавно они помогали Валентине ДУБОВСКОЙ, которая отморозила ноги в своей неубранной квартире.